Após ganhar prêmio, Lucas Lima se declara para Sandy: 'Ex-esposa linda'

Na noite de terça (17), Lucas Lima, 41, saiu como vencedor da categoria ator revelação no Prêmio Bibi Ferreira, que premia o teatro musical brasileiro. Ele ganhou por sua atuação na peça "Once - O Musical".

Logo após a vitória, o cantor fez uma postagem no Instagram. Entre os agradecimentos, há uma declaração para sua ex-mulher Sandy.

Primeiro, Lima agradece a equipe e o elenco do musical: "Aos nossos produtores/gladiadores Dani e Marco Griesi e Renata Alvim, que aliás eu ainda acho de uma irresponsabilidade tremenda tu ter me chamado pra fazer a peça e eu te agradeço por isso pro resto da vida. Nosso elenco, meus irmãos, parceiros de trincheira, que me intimidaram absurdamente quando eu vi o tamanho do talento e competência de vocês, e que foram tão pacientes, tão delicados e generosos comigo, que me ensinaram e que me carregaram até aqui."

Ele menciona também a família: "Pra minha família Lima que pela primeira vez em 30 anos topou parar nossa banda pra dar esses 4 meses de presente pra mim."

O agradecimento a Sandy: "Pra minha ex-esposa linda que no caso ainda era esposa e que tinha que juntar os cacos quando eu chegava dos ensaios querendo desistir porque eu não ia dar conta. Tu me garantiu que eu daria conta muito antes de parecer que eu ia dar."

O filho com a ex-esposa: "Pro meu filho que ama esse espetáculo mais que qualquer um no planeta, que batia texto comigo e que as vezes eu ainda pego lendo o programa da peça antes de dormir."

Por fim, o ator revela que esse último ano foi difícil: "Esse foi um ano muito difícil pra mim, dos mais altos altos e mais baixos baixos. Eu demorei 40 anos pra encontrar o teatro. E ainda bem porque eu acho que eu precisava dessa vida inteira pra conseguir entender e apreciar de verdade a beleza, a imensidão e o valor do teatro. Não vai dar tempo de vida pra agradecer e retribuir tudo que o teatro fez pela minha alma mas eu prometo que eu vou tentar. Isso aqui é sagrado pra mim. Muito, muito obrigado."