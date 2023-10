Anitta divulga novas fotos quentes com Damiano David: 'Trabalho difícil'

Anitta divulgou novas fotos dos bastidores de "Mil Veces", em momentos quentíssimos com Damiano David, vocalista do Måneskin.

Nas redes sociais, a cantora elevou as temperaturas ao aparecer sem camisa, sentada no colo do italiano.

"Um trabalho muito difícil haha", ironizou a cantora. Em resposta, Damiano comentou: "Não tão difícil".

O videoclipe sairá nesta quinta-feira (19), às 21 horas.

Ao longo da semana, Anitta tem divulgado várias imagens dos dois, atiçando a curiosidade dos fãs.

"Mulher por favor libera", pediu o influenciador Alvaro Xaro.

Anteriormente, Anitta postou uma foto em que aparece beijando Damiano, que até então era um rapaz "misterioso" embaixo do chuveiro.

Affair

Os rumores de um possível affair entre Anitta e Damiano surgiram durante o VMA deste ano. Na ocasião, o italiano foi flagrado olhando várias vezes para a brasileira.

Nascido em Roma, Damiano tem 24 anos e é conhecido por ser o vocalista da banda Måneskin, que ganhou destaque ao vencer o tradicional Festival Eurovision, em 2021. Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio completam o time.