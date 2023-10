Alicia chora após roça e Cezar a orienta: 'Pessoas não querem nosso bem'

Alicia X ficou abalada após a formação da quarta roça de A Fazenda 2023 (Record) e chorou com Cezar Black e Kally. O peão consolou a aliada e a aconselhou.

Cezar: "Quem realmente importa é quem está lá fora, não são essas pessoas aqui de dentro. É por isso que não quero ficar fazendo social, não quero ficar fazendo a boa vizinhança."

Cezar: "Olha quem são as pessoas que falam da gente, Cariúcha, Simioni, Jenny, Lily, Nadja, quem são essas pessoas? Você acha que importa para mim um tanto de pessoa ruim falando mal de mim? São as pessoas que, desde o primeiro dia, a gente falava: 'está entrando em um caminho perigoso, jogando um jogo perigoso, hoje, para a gente, está sendo legal porque a gente está conseguindo voto, mas vamos jogar com calma porque vai se voltar contra a gente'."

Kally: "E se voltou mais rápido do que você imaginava."

Cezar: "As pessoas, a gente tem que olhar de maneira fria, porque as pessoas aqui não nos amam, as pessoas não querem nosso bem, as pessoas querem passar por cima, querem estar conosco enquanto é interessante. Veja o Sander... agora que a gente é alvo, ele vira as costas e mete a punhalada pelas costas. Quando os caras deixaram ele, falei para vocês salvarem ele antes de mim..."

Cezar: "Essas são as pessoas que você está se importando com o que falam... não importa o que essas 15 pessoas falam sobre mim, eu sei quem eu sou, sei dos meus valores, tenho total consciência do meu jogo. Eu sou articulador sim."

