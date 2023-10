'A Fazenda 2023': André está na Roça; Kally, Nadja Pessoa e Jenny disputam vaga de Fazendeiro

Na noite desta terça-feira, 17, o reality A Fazenda definiu mais um grupo de participantes para enfrentarem a Roça. Nesta semana a disputa será entre Nadja Pessoa, Kally, André Gonçalves e Jenny.

A formação se iniciou com o vencedor da Prova de Fogo, Radamés Furlan, abrindo o Lampião do Poder e escolhendo o Poder Laranja para si e entregando o Poder Branco para Henrique Martins. Com o Poder Branco, Martins recebeu a chance de selecionar duas pessoas para que o Fazendeiro indicasse uma para a Roça.

Com a escolha entre Kally e Nadja, o Fazendeiro da semana, Yuri Meirelles deu início a formação e indicou Kally para a roça, no que justificou como uma questão de "estratégia". "Por conta da formação da Roça que eu acredito que vamos ter hoje", justificou. A indicada afirmou que já esperava, pois apesar de amigos, ela e Yuri não são aliados. "Estou aliviada. Sinto que fui 100%", disse Kally.

Durante a votação dos peões, Cézar Black foi o mais votado e puxou Jenny Miranda para se juntar a ele na Roça. A levada da peoa era prevista, em conversas anteriores durante a semana, Black afirmou que, caso fosse o mais votado, iria escolher Jenny após a influenciadora acusar o ex-BBB de agressão na última festa do reality. A suposta agressão foi avaliada e negada pela produção.

Na dinâmica de Resta Um, entre salvos e deixados, Nadja Pessoa sobrou e foi parar na berlinda também com Kally, Cézar Black e Jenny.

Para animar a formação, o vencedor da Prova de Fogo, Radamés Furlan, pôde trocar um dos roceiros, exceto a Kally indicada pelo Fazendeiro, por qualquer outro peão. Indo contra a maioria, o peão trocou Cézar Black por André Gonçalves.

Finalizando a formação, Nadja vetou André de participar da Prova do Fazendeiro que acontecerá nesta quarta-feira, 18.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado na quinta-feira, 19, a partir das 22h30, pela Record.