Sai zica! 8 plantas pra ter em casa e atrair boas energias em dias difíceis

Quem está precisando de estratégias para dar uma aliviada no clima e também equilibrar as energias do lar pode apostar em diversas plantas como aliadas na missão de espantar as más vibrações do ambiente. Isso porque, cada planta tem seu próprio campo vibracional e trabalha, em geral, uma característica específica.

Mas quais são as melhores plantas para se ter em casa para ajudar a equilibrar essas energias?

Confira a seguir uma lista com 8 espécies versáteis para atrair boas vibrações para o lar.

Bambu da sorte

Como o próprio nome sugere, esta planta tem fama de ser uma plantinha para atrair sorte, prosperidade e boas energias. Por emitir uma sensação de bem-estar e tranquilidade, é perfeita para deixar no quarto de pessoas agitadas.

Vale dizer que todas as plantas da lista estão liberadas para serem colocadas em qualquer ambiente da casa, pois são verdadeiros curingas.

Bambu da sorte Imagem: Getty Images/iStockphoto

Uma curiosidade interessante é que segundo tradições orientais, o Bambu da Sorte deve ser dado de presente e não comprado. É considerado ideal para presentear pessoas queridas em início de ciclos como mudança de casa, casamento, nascimentos ou até em uma nova conquista profissional.

Árvore da Felicidade

Árvore da felicidade Imagem: Getty Images/iStockphoto

A planta é perfeita para melhorar a sintonia dos relacionamentos e muito indicada para ficar no quarto do casal.

Essa planta é bem fácil de cuidar e não deve ficar diretamente exposta ao sol. Precisa ser regada de duas a três vezes por semana, utilizando cerca de 200 mililitros de água em cada rega.

Lírio da Paz

Lírio da Paz Imagem: Getty Images/iStockphoto

A planta é indicada para combater as más energias de um modo geral e também os pensamentos negativos. Pode ser deixada no banheiro, desde que o cômodo tenha bastante luz, é claro.

Suculentas e cactos

Vários tipos de cactos Imagem: Getty Images/iStockphoto

As suculentas e os cactos, tão em alta na decoração de ambientes, também são consideradas como plantas guardiãs, ou seja, protegem a casa de energias mais densas. Por esse motivo, são consideradas ideais para serem mantidas na entrada da casa.

Jiboias

Jiboia Imagem: Getty Images/iStockphoto

São plantas que vibram uma energia de tranquilidade, paz e harmonia. Por isso, a dica é abusar das jiboias na decoração da sala de estar.

Outra dica valiosa é apostar em cachepôs pendentes para valorizar a estética dos vasos, que costumam ser de plástico e não muito elegantes.

Dracenas

Dracena Sanderiana Imagem: Getty Images/iStockphoto

São plantas poderosas, pois têm a capacidade de transmutar energias densas. Por conta disso, a indicação é para serem colocadas no lado externo da entrada da casa.

A planta não precisa de muita água — duas regas na semana costumam ser suficientes —, e ainda faz a função de absorver o dióxido de carbono do ambiente, elevando a quantidade de oxigênio fresco. Importante frisar que é tóxica para animais.

Peperômias Melancia

Peperômia melancia Imagem: Getty Images/iStockphoto

Elas são indicadas para quem precisa melhorar o fluxo de comunicação nos relacionamentos, sejam afetivos ou profissionais. É uma planta perfeita para se ter no escritório/home office.

As peperômias gostam do sol fraco da manhã e precisam que o solo esteja sempre úmido. O ideal é que elas fiquem bem perto de uma janela com bastante claridade, o que ajuda a manter suas folhas vibrantes e com brilho.

Zamioculca

Zamioculca Imagem: Getty Images/iStockphoto

Por fim, a última planta da lista de verdinhas contra as más vibrações é a Zamioculca que filtra as energias nocivas dos ambientes e emana energia de abundância. Ela pode ser acomodada perto da sala de jantar ou cozinha.

Turbinando a energia

Além das plantas em sua forma natural, existem outras maneiras de equilibrar as energias da casa usando as verdinhas, seja na versão floral ou até mesmo incensos.

Incensos e plantas ajudam a manter a energia lá em cima Imagem: Getty Images/iStockphoto

No caso dos incensos, a fumaça e o aroma que têm a função de purificar, limpar, abençoar e energizar. Nossas ancestrais faziam uso de incensos em suas casas porque entendiam que podiam protegê-las das maldades do mundo.

Quer exemplos? A sálvia branca purifica a mente, promove discernimento e sabedoria pessoal; o capim limão favorece a intuição e alivia a ansiedade; o gerânio eleva a autoestima e estimula a coragem; a arruda protege contra energias negativas, trazendo sensação de alívio e o alecrim estimula concentração, alivia o cansaço e promove limpeza energética do ambiente.

Fonte: Thalita Cunha, jardinista e especialista em Feng Shui

*Com matéria publicada em 20/03/2021

