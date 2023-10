5 filmes que você não pode perder na 47ª Mostra Internacional de Cinema

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro de 2023 e exibe 360 filmes, de 96 países.

Com tantas opções, fica difícil escolher o que assistir. Por isso, os colunistas e repórteres de Splash separaram cinco atrações que você não pode perder.

Thiago Stivaletti indica: "Ervas Secas", do Nuri Bilge Ceylan.

Ceylan é um cineasta turco considerado um dos mais importantes do mundo atualmente.

Thiago Stivaletti

Sinopse: Samet, um jovem professor de arte, está terminando o quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. Ao ser acusado de ter tido contato inadequado com duas alunas, as esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem. Até que o encontro com a professora Nuray apresenta a Samet novas perspectivas.

Vencedor do Prêmio de melhor atriz para Merve Dizdar no Festival de Cannes.

Flavia Guerra indica "Folhas de Outono", de Aki Kaurismäki

Melhor comédia romântica não romântica do ano,

Flavia Guerra

Sinopse: Dois estranhos solitários se encontram por acaso na noite de Helsinque, na Finlândia, em busca do primeiro, único e último amor. No entanto, os caminhos para a felicidade são obscurecidos pelo alcoolismo do homem, números de telefone perdidos, desconhecimento do nome um do outro —e os obstáculos gerais e cotidianos da vida.

Vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes.

Roberto Sadovski indica "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer

A vida pode ser bucólica, mesmo se ela acontece ao lado de um campo de concentração durante a Segunda Guerra. Jonathan Glazer assina este drama baseado na obra de Martin Amis. Ainda faltam muitas histórias sobre a Segunda Guerra para contar.

Roberto Sadovski

Sinopse: Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, e a esposa, Hedwig, desfrutam de uma vida aparentemente bucólica em uma casa com um jardim ao lado do campo de concentração.

Vencedor do Grande Prêmio do Júri e do Prêmio da Crítica do Festival de Cannes.

Fernanda Talarico indica "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet

Suspense, drama e investigação. Tudo isso combinado à direção brilhante de Triet.

Fernanda Talarico

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita. Lentamente, o julgamento se transforma não apenas numa investigação das circunstâncias da morte, mas em uma jornada psicológica e perturbadora às profundezas da conturbada relação entre Sandra e Samuel.

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.



Indicação conjunta: todos os filmes do Antonioni exibidos

Nascido em 1912, na cidade de Ferrara, Itália, ele foi um diretor, roteirista, editor e pintor.

O tema da ruptura nas relações humanas é um dos assuntos preferidos desse diretor, que em 1983 recebeu no Festival de Veneza o reconhecimento pelo conjunto da sua obra.

Entre seus filmes mais reconhecidos estão: "Profissão: Repórter" (1975), "Blow-Up - Depois Daquele Beijo" (1966), e os que integram o que ele chamou de "trilogia da incomunicabilidade": "A Aventura" (1960), "A Noite" (1961) e "O Eclipse" (1962). Todos esses serão exibidos durante o evento.