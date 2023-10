Homofobia, 'turma da covid' e mais: as controvérsias de Zé Neto e Cristiano

Zé Neto, 33, e Cristiano, 35, foram condenados recentemente a pagar uma indenização de R$ 20 mil ao ex-marido de uma fã após mandarem a plateia xingar o homem durante um show.

Esta, porém, não é a primeira vez que a dupla se envolve em polêmicas. Desde o primeiro sucesso nacional em 2016, "Seu Polícia", Zé Neto e Cristiano brigaram com Anitta, o que foi o estopim para a CPI dos Sertanejos, além de protagonizarem controvérsias durante a pandemia.

Confira:

Zé Neto x Anitta e a "CPI dos Sertanejos"

No ano passado, Zé Neto criticou Anitta indiretamente em um show em Sorriso (MT). "Não somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal", disse.

A cantora foi defendida por fãs e famosos, mas Zé Neto disse que não citou o nome de ninguém em sua fala. Até o pai de Anitta se manifestou sobre o assunto: "Esse merd* sempre teve problemas unilaterais com ela. No Festeja, deu ataque porque ela abriu um show sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção."

Durante a confusão, Zé Neto pediu o "fim do ódio" sem citar o nome de Anitta. "Eu respeito cada um pelo seu mérito, pelo seu talento e por tudo... Desculpa por algum posicionamento que eu tive, por alguma fala infeliz que fiz, mas é de coração."

A repercussão da treta deu início a uma discussão sobre uso de verbas públicas em shows sertanejos, levando ao cancelamento e adiamento de apresentações. Em 25 de maio, o MPRR (Ministério Público do Estado de Roraima) abriu investigação sobre a contratação do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luiz (RR), com cachê fixado em R$ 800 mil. Outro show de Gusttavo, em Conceição do Mato Dentro (MG) foi cancelado e uma apresentação de Bruno e Marrone, adiada. A repercussão negativa da fala de Zé Neto teria deixado outros colegas do sertanejo irritados.

Acusação de homofobia

Em 2021, Zé Neto fez gestos afeminados ao vestir uma camisa do São Paulo durante uma transmissão ao vivo. Ele, que é palmeirense, havia perdido uma aposta para Cristiano. "Coloquei essa camisa e já estou me sentindo bem, super bem. Super tranquilo agora", disse, em meio aos risos do apresentador Murilo Couto e de Cristiano.

Ele se desculpou ainda durante a apresentação após receber críticas nas redes sociais. "É tudo uma brincadeira, igual o pessoal tira sarro e brinca que corintiano e palmeirense são tal coisa. Se alguém se sentiu ofendido, do fundo do coração essa não foi a intenção. Minha intenção foi brincar", afirmou.

Festa com a "turma da covid"

Em julho de 2020, Zé Neto deu uma festa em sua casa e compartilhou registros nas redes sociais. "Pra evitar os 'mimizentos' também, todo mundo vai perguntar, por que vocês estão tudo sem máscara? Porque todo mundo aqui já pegou a covid, é a turma da covid aqui", disse, aos risos.

Mais tarde, ele pediu desculpas pela fala. "Passando aqui para, primeiramente, pedir desculpas pelo post infeliz que fiz, em um momento de ignorância, achando que quem já pegou covid não pega de novo. Fui orientado aí que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo. Acabei falando merda e estou aqui para pedir desculpas, humildemente".

Promessa com animal

Em 2021, Zé Neto foi criticado por Luísa Mell após pagar uma promessa de andar 300 km em cima de um burro. "Fiquei sabendo que o cantor Zé Neto fez uma promessa sei lá do quê e vai andar 1180 quilômetros em cima de um burro. Não foi você que fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando... Não consigo entender", disse a ativista. "Vai você andando, vai de bicicleta. O burro não tem nada a ver com isso. Pessoa pública deveria dar exemplo", completou. Ela também recebeu o apoio de Xuxa.

Ele rebateu as falas de Luísa Mell, mostrando os animais se alimentando e também uma caixa de remédios para dizer que eles estavam sendo bem cuidados durante a romaria. "Dá uma olhada na saúde dos animais, todos 'gordos', comendo. Isso é para provar para vocês, porque saiu um monte de gente falando merd*, e é porque talvez não saiba e não conheça. A gente reveza um animal por dia aqui. Com certeza, a gente sempre preserva o melhor estado de saúde dos animais", disse.

"Volume" nas partes íntimas

Zé Neto já virou assunto algumas vezes por aparecer exibindo um "volume" na sunga em fotos postadas nas redes sociais.

Ele explicou que uma das fotos foi tirada após um momento quente com a mulher, Natália Toscano. "Eu já estava com ela ali na água e a situação já estava meio assim, né. Resolvemos tirar foto. Falei 'não vou deixar ele 100% porque se não fica feio demais, então deixei ele meio assim porque se forem falar alguma coisa pelo menos vão falar bem, mas não sabia que ia virar esse sucesso que virou", contou, em entrevista a Sabrina Sato.