Aos seis meses, filha de Viih Tube já ganhou R$ 1 milhão com três publis

Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, já é milionária. Viih Tube fez a revelação hoje no Instagram, após contar no Podpah que a bebê de seis meses já tem a própria conta bancária.

Viih Tube explicou que a lei exige que o bebê tenha sua própria conta bancária: "Gente, eu sei que não é todos os pais que fazem isso, mas é o correto até pela lei. Para um bebê participar de uma publicidade tem que tirar um alvará, tem todo um processo. Dentro desse processo, tem que colocar o dinheiro numa continha da criança".

O primeiro milhão veio depois de três contratos publicitários: "A Lua já tem um milhão. Juro por Deus. A parte dela das publicidades que ela gravou, que foi Pampers, Natura e Beep Saúde, ela já tem um milhão".

Viih Tube já se preocupa com a educação financeira da filha: "Como que eu vou explicar isso para a minha filha quando ela tiver discernimento? Da onde veio esse dinheiro? Vou mostrar o trabalho, mas vou ter que ter uma educação financeira porque ela já vai nascer com muitos privilégios. Então, assim... Isso me preocupa, mas me conforta, também".