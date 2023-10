Teleton: SBT anuncia filho de Faustão e dupla da Globo entre apresentadores

O SBT anunciou a presença de Marcos Mion e Fátima Bernardes entre os apresentadores do Teleton 2023. Além da dupla da Globo, a emissora de Silvio Santos também anunciou Adriane Galisteu (Record) e João Silva (Band), filho de Faustão, em coletiva de imprensa realizada hoje.

Também foram anunciados os apresentadores Cesar Filho (Record), Luciana Gimenez (RedeTV!), Sonia Abrão (RedeTV!), Mariana Godoy (Record), Lucas Selfie (Record) e Karin Bravo (TV Cultura), além de duas surpresas.

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, também estará presente. Ele participou recentemente do Domingão com Huck (Globo) em disputa com João Silva no quadro "Batalha do Lip Sync".

A coletiva de imprensa realizada no SBT contou com a presença da madrinha Eliana, da atriz Maisa Silva e do apresentador Celso Portiolli. Virginia Fonseca também participará desta edição representando os criadores digitais que participarão da campanha.

Eliana comentou sobre a possibilidade de contar com Xuxa e Angélica no palco do Teleton. "Presencialmente não. Mas, como madrinha, mulher insistente que não desiste nunca, encontrei uma maneira que isso acontecesse e se revertesse para a AACD. Estaremos unidas, não como vocês imaginariam, mas será muito bonito. Infelizmente não posso contar".

O cantor Daniel, também padrinho do Teleton, anunciou as atrações musicais. Entre os artistas foram citados Lexa e João Gomes.

Carlos Tramontina, ex-Globo, e Igor 3K, do Flow, também participarão da campanha no SBT. A dupla comentou sobre o tema em live realizada ontem no canal oficial do podcast.

O Teleton 2023 será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. A meta deste ano é arrecadar R$ 35 milhões, informou o SBT.