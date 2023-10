Sylvia Design nega conhecer Walcyr Carrasco e diz que famoso pede desconto

A empresária e apresentadora Sylvia Design afirmou no Fofocalizando (SBT), que vai ao ar na tarde de hoje, não saber quem é Walcyr Carrasco e disparou que celebridades também pedem desconto.

Sylvia falou dos momentos difíceis que enfrentou no início da carreira. Ao abrir as portas do luxuoso apartamento, em São Paulo, a empresária conversou com Gaby Cabrini sobre humilhação e preconceito que sofreu. "Vim de família humilde e cheguei até aqui com muito trabalho.... fui de empacotadora a gerente", disse ela.

A empresária contou que não costuma revelar a sua intimidade. "Josefa é diferente da Sylvia Design. Você nunca vê minha vida exposta".

"Vim trabalhar de empregada doméstica em São Paulo. Cheguei com 16 anos. Vim três dias dentro do ônibus comendo farinha com frango", acrescentou.

Paixão por joias: "É mais fácil você me ver saindo de casa sem calcinha do que sem alguma coisa pendurada no pescoço".

Ela lembra de uma entrevista que trouxe visibilidade e marcou a sua carreira, além de desconhecer Carrasco, autor da atual novela das 9, "Terra e Paixão", da Globo. "Jô Soares foi o pulo da gata da Sylvia Design", contou ela. Ao ser questionada sobre Walcyr Carrasco, respondeu: "Não sei quem é ele".

Sylvia também diz que personalidades do meio artístico são 'gente como a gente' e costumam pechinchar. "Famoso também pede desconto".