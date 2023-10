Sérgio é ameaçado com segredo bombástico sobre nascimento de Giovanni

O segredo sobre o nascimento de Giovanni está cada vez mais próximo de vir à tona em "Elas por Elas". No capítulo desta terça-feira (17), Míriam enfrenta Sérgio e ameaça revelar a verdade sobre o nascimento de Giovanni para Helena e Jonas, aumentando ainda mais as tensões na trama.

Helena se envolve em um grande confronto com Ísis depois de a jovem ser apresentada como namorada de Giovanni. Isso desencadeia uma série de eventos turbulentos. Giovanni, revoltado com a maneira como sua mãe tratou Ísis, tem um ataque de fúria e a confronta por suas atitudes rudes.

Mesmo depois de ter sido rejeitada por Giovanni, Cris não desiste e confronta Ísis. Giovanni revela a Jonas que Ísis havia desconfiado que ele poderia ser o pai biológico dela, surpreendendo o pai com a informação. Yeda fala mais do que deveria e entrega para Cris o interesse de Tony por Ísis.

Renée fica intrigada com a mudança de comportamento de Edu. Mimi alerta Taís sobre as sabotagens que Vanusa está realizando. Lara surpreende a todos ao decidir voltar a atuar como advogada, e Jonas tem uma conversa franca com Adriana sobre a paternidade de Ísis.