Veja quando será a revelação do elo entre Agatha e Hélio em Terra e Paixão

Grande mistério de "Terra e Paixão", a identidade do cúmplice de Agatha (Eliane Giardini) está prestes a ser revelada. O público já sabe que Hélio (Rafael Vitti) é o terceiro filho da vilã, fruto de seu relacionamento com o médico Evandro (Rafael Cardoso), mas a informação ainda não foi exposta na trama até agora.

No capítulo previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira (23), Agatha aparecerá conversando com Hélio pela primeira vez sem que o rosto do rapaz esteja escondido. A mãe de Caio (Cauã Reymond) vai se direcionar a ele chamando-o de filho, indicado que o rapaz sabia dos planos de extorquir a família La Selva desde o começo.

Hélio, que surgiu na trama de Walcyr Carrasco alguns capítulos antes de Agatha sair da prisão, sempre foi aliado da vilã no golpe milionário. E o diálogo entre os dois deixará tudo mais claro.

A interação entre a dupla acontecerá após Irene (Gloria Pires) revelar a Caio que Agatha teve um terceiro filho e está recebendo mesada de Antônio (Tony Ramos). O rapaz ficará decepcionado com a verdade e compartilhará a frustração com Jonatas (Paulo Lessa), argumentando que teme ter se enganado sobre a verdadeira natureza da mãe.

Nas últimas cenas do capítulo, Agatha aparecerá conversando com Hélio sobre a descoberta de Caio. Ela pontuará que o namorado de Aline jamais poderá saber a identidade de seu terceiro filho, muito menos o verdadeiro nome do rapaz.

Em seguida, ela cobrará que Hélio siga fiel ao combinado inicial: conquistar o coração de Petra (Debora Ozório) para ter Antônio na palma de sua mão. Contudo, o rapaz vai confessar ter se apaixonado de verdade pela moça, afirmação que causará apreensão na vilã.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.