Radamés sobre atitude de Rachel: 'Público não gosta de quem foge'

Durante uma conversa na academia na sede de A Fazenda 2023 (Record), Radamés criticou a atitude de Rachel de não querer jogar a Prova de Fogo para não correr risco de ir para a Baia.

Radamés: "Ela estava reclamando. 'Quem me chamar pra prova, vai perder'... Gente, a gente veio pra um negócio que todo mundo sabia do contexto do jogo. Tem que participar de tudo. Vou ficar fugindo de uma prova pra não ir pra Baia pra evitar de ir pra roça?".

O ex-jogador disse ainda achar que o público não aprova esse estilo de jogo.

"Beleza, é uma estratégia. Não acho legal. Acho que o público não gosta de pessoas que fogem de algo", pontuou.

O que aconteceu?

Durante a última Prova de Fogo, André Gonçalves, aliado de Rachel, a vetou de participar da prova.

Na sequência, o ator disse que a peoa havia pedido para não participar, por não querer ir para a Baia.

Rachel acabou indo para a Baia do mesmo jeito, pois foi ajudante de Jenny na prova que elas perderam.

Ontem, a jornalista disse, rindo, que os peões não a chamassem mais, pois iriam perder e iriam para a Baia com ela.

