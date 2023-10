Rachel e Lucas abrem jogo sobre provável roça: 'Focado em Jenny e Black'

Com a chegada da próxima roça de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade e Lucas refletiram como pode ser formada a berlinda.

Rachel: "Acho que Yuri vai votar no Shay e a casa vai no Cezar, pelas dinâmicas."

Rachel: "Acho que eles [grupo dos crias] emparedar o Paiol, sair alguém do Paiol."

Lucas: "Este cenário é super bom para a gente, para o nosso grupo, sabe por quê? Porque, supondo, o meu voto vai ser no Cezar, então acho que ele vai ser o mais votado da casa e o pessoal vai votar nele também. Então vai Shay, só não sei, estava na roça na semana passada, pode ser que ele vá de Alicia."

Rachel: "Pode ser também ou outra, para aumentar a possibilidade de sair alguém do Paiol."

Lucas: "Meu voto vai ser nele para que ele solte na Simioni, para soltar no grupão, para ele já contar com o meu voto. Acho que pode puxar a Jenny."

Rachel: "Sim, aí deve puxar a Jenny. A Jenny pode salvar elas."

Lucas: "A gente tem possibilidade de se salvar no Resta Um."

Rachel: "Acho que a gente acaba indo. Se a Jenny começar a puxar as meninas aí, Simioni, que puxa Márcia, que puxa Lily, que puxa o grupão, que puxa o Sander, que puxa o André."

Lucas: "Que puxa para o atleta. Mas tem que ver o Poder do Lampião."

Rachel: "Tudo vai restar para a gente."

Lucas: "Mas acho que tem a possibilidade de a gente não ir de novo ou pelo menos no Resta Um. Mas aí é um, não dois."

Rachel: "Acho que vai ficar muito focado na história de Jenny e Black, pelas tretas que aconteceram."

Lucas: "Mas isso é ruim porque o voto na Fazenda é para ficar e, quando a gente fica ofuscado, povo pode dar uma esquecida, aí a gente não está no foco. Mas isso não é o que rege a roça, as pessoas tiverem empatia pela história que a gente está construindo, jogo não é só por uma semana, as pessoas votam por isso também."

Rachel: "E outra, tudo na gente é orgânico, não tem uma treta que a gente tenha construído para poder aparecer no jogo, não tem nada que foi construído para alcançar um protagonismo. (...) Pode ser que seja a vez do público julgá-la [Jenny], porque não é a primeira treta que ela cai."

Lucas: "Acho que ela está entrando na mesma questão da Cariúcha

Além da votação para a roça, Rachel e Lucas também analisaram a postura do grupo dos crias.

Lucas: "Sobre o grupão, eles mudaram muito a estratégia de jogo deles."

Rachel: "Mas não estão mortos, nunca subestimei eles. Você viu como eles entraram em massa contra o Paiol? Eles contam com os votos dessas flutuantes [grupo de Simioni]. Dessa vez, o grupão vai usá-las para detonar o Paiol, contar com o voto delas contra o Black, mas fica feio para elas que estão lá e estão cá."

