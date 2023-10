'Namorado' de Anitta em clipe, Damiano já cantou no Rock in Rio e posou nu

Anitta, 30, promete muita sensualidade no clipe de sua nova música, "Mil Veces", que será lançado na quinta-feira (19). Ela divide cenas quentes com Damiano David, o vocalista do Måneskin.

Em teaser já divulgado, a brasileira e o italiano se beijam, se abraçam e deslizam as mãos sobre o corpo um do outro. Nos comentários, Damiano animou os fãs. "Minha namorada por um dia", escreveu ele.

Mas quem é o astro italiano?

Nascido em Roma, Damiano tem 24 anos e é conhecido por ser o vocalista da banda Måneskin, que ganhou destaque ao vencer o tradicional Festival Eurovision, em 2021. Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio completam o time.

Banda Måneskin, da Itália, venceu a edição de 2021 com a canção "Zitti e Buoni" Imagem: Piroschka van de Wouw - 22.mai.2021/Reuters

No ano passado, eles se apresentaram no Rock in Rio e Damiano se declarou pelo país. Enquanto estava por aqui, frequentou praias no Rio de Janeiro, adquiriu camisas de times brasileiros e arriscou o português enquanto estava no palco, principalmente palavrões, o que arrancou risos do público.

Em show em São Paulo, no ano passado, se manifestou contra o então presidente, Jair Bolsonaro (PL). "Fora, Bolsonaro", disse ele.

Damiano, vocalista do Maneskin, mandando um "Fora Bolsonaro" foi uma das melhores partes definitivamente KSJDOSMKSMSK pic.twitter.com/CD5aJ7Vny2 -- Filipe ||-// (@UselessLipe) September 10, 2022

Ele contou ter sentido medo de morrer durante as gravações do clipe "The Loneliest", single lançado no ano passado. "Como vocês veem no vídeo, algumas cenas foram feitas embaixo d'água. Tivemos momentos não fáceis enquanto gravávamos aquela parte. Para ficar embaixo [d'água], colocaram pesos em mim, mas nos primeiros dois ou três takes, exageraram nesses pesos e realmente achei que ia morrer. Eu juro para vocês que pensei nisso", disse ele.

Måneskin se apresentou no quarto dia do Rock in Rio 2022 Imagem: Zô Guimarães/UOL

O cantor é famoso por ter mais de 30 tatuagens. Algumas das mais notáveis incluem "Il ballo della vita" (a dança da vida) entre o pescoço e o peito, uma rosa com a palavra mãe, o rosto de Jesus Cristo, e a frase "Do boys don't cry" (com o "don't" riscado).

Damiano David gosta de ousar nas redes Imagem: Reprodução/Instagram

Também chama atenção por posar nu nas redes sociais. Já publicou fotos totalmente sem roupa, cobrindo as partes íntimas com um emoji de coração.

Affair com Anitta?

Os boatos de romance de Anitta e Damiano começaram no MTV VMA. Ele foi "flagrado" olhando fixamente para a brasileira em um vídeo nos bastidores. As especulações ganharam força após Anitta, em entrevista à revista Quem, dizer que continuou o flerte com o cantor após consulta com uma cartomante. Mas nada foi confirmado.

Anitta foi tietada pela banda Måneskin em premiação gringa Imagem: Reprodução/Instagam

Damiano está solteiro desde junho deste ano, quando terminou namoro de mais de cinco anos com a modelo Giorgia Soleri. Dias após o término, sem que a decisão do fim tivesse se tornado pública, ele apareceu beijando outra mulher, o que gerou críticas.

"Lamento muito que esse vídeo tenha sido divulgado, não era assim que queríamos lidar com a situação e foi um erro meu. Giorgia e eu decidimos nos separar há alguns dias, portanto não houve nenhum tipo de traição. Espero que isso não afete a imagem da Giorgia e que vocês respeitem a delicadeza desse momento."