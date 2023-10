Saiba que horas começa a quarta formação da roça em A Fazenda 15

Nesta terça-feira (17), a quarta roça será formada em A Fazenda 2023 (Record). Saiba como funcionará a berlinda dessa vez.

Que horas começa? Conforme a grade da emissora, o reality começa às 22h45 (horário de Brasília). A dinâmica da formação da roça inicia logo em seguida.

Como será formada a berlinda? O Fazendeiro Yuri indicará e a casa votará em um participante para a roça. Radamés, por vencer a Prova de Fogo, terá o poder de trocar um dos roceiros que estiverem no banquinho, sem poder interferir no indicado do Fazendeiro.

Como assistir? O programa ao vivo pode ser assistido pela Record ou pelo PlayPlus, serviço de assinatura da emissora.

