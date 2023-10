Nubia Oliiver diz que não é 'anormal' por transar com mais de 400 homens

Nubia Oliiver, 49, afirmou que não é uma pessoa "anormal" por já ter ido para a cama com mais de 400 homens.

A ex-modelo e influenciadora abordou o assunto em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias. Segundo contou, as confissões referentes a sua vida sexual foram classificadas como "anormais", primeiro por ela ser mulher falando abertamente sobre sexo, segundo pela época em que expôs detalhes da intimidade.

"Uma mulher dizer isso é o fim do mundo. Agora faz uma matemática: se eu comecei [a manter relações sexuais] com 13 anos e hoje tenho 49 anos, são quantos homens por mês? Mais ou menos um [parceiro] por mês... Tem gente que [fica] com cinco por dia... Então eu não sou anormal. Eu posso ter sido anormal dentro de um contexto lá atrás de ter dito isso, porque é normal para um homem falar eu transei com cinco mil", declarou.

Oliiver também brincou que quer "chegar nessa marca" de cinco mil parceiros, mas destacou que "agora não [posso] porque estou casada". Entretanto, a relação da ex-modelo é aberta.

Vale destacar que recentemente Nubia Oliiver admitiu que precisou fazer tratamento no passado porque era ninfomaníaca.