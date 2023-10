Mylla Christie compara capa de revista de 97 com foto de biquíni aos 52

Mylla Christie, 52, compartilhou uma foto comparando um ensaio dela numa capa de revista de 1997 com uma foto de biquíni atualmente.

No Instagram, a atriz e musa dos anos 1990 mostra as duas imagens em que usa biquíni na cor vermelha.

"Antes e depois. 1997 e 2003. Falando em bem estar e saúde, lembrei dessa capa. Esse ensaio foi incrível. E depois a foto que o maridão tirou esse ano", escreveu na legenda.

Mylla atualmente está no ar como a lésbica Leonora, na reprise da novela "Senhora do destino", de 2004, do canal Viva.