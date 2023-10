Modelos Gigi e Bella Hadid recebem ameaças de morte por apoio à Palestina

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

As modelos Gigi, 28, e Bella Hadid, 27, têm recebido ameaças de morte por manifestar publicamente apoio à Palestina.

Em uma publicação no Instagram, Gigi fez o posicionamento mais fervoroso sobre a situação dos palestinos. Ela lamentou os ataques israelenses à Palestina, mas também condenou os ataques do Hamas a Israel.

O posicionamento de Gigi provocou uma onda de ataques em todos os membros da sua família. De acordo com o site TMZ, fontes ligadas aos Hadid contaram que Gigi, Bella e o irmão Anwar, os pais deles, a ex-modelo Yolanda e o empresário Mohamed foram alvos de ameaças de morte nas redes sociais.

As ameaças foram feitas por meio de emails, redes sociais, mensagens de texto e ligações telefônicas. O site afirma que as ameaças incluem descrições gráficas de agressões e ameaças de morte para as duas modelos e o restante da família.

Em razão disso, a família entrou em contato com as autoridades dos EUA para relatar as ameaças. A princípio, a orientação foi que os familaires mudassem os números de telefone.