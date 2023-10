'Meus amigos me davam banho enquanto ele estava na rua', diz Preta Gil sobre traição de ex

A cantora Preta Gil deu mais detalhes e condenou a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, em meio ao diagnóstico de câncer da artista. Ela, que contou que estava com câncer no intestino em janeiro, disse que Godoy chegou a abandoná-la sozinha em casa nos momentos mais difíceis do tratamento.

Preta relatou que o ex-marido começou a ter um caso em outubro do ano passado e questionou o fato de não ter contado com a ajuda dele após ter recebido o diagnóstico. "Ele me abandonou com câncer. Ele saía, eu ficava em casa 'largada', meus amigos começaram a perceber", disse durante uma participação no programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira (16).

A cantora afirmou que chegou a sugerir que os dois buscassem um terapeuta depois de sentir desgastes na relação. "Muitas vezes, eu falava para ele: 'realmente, esse clima em casa está tenso. Vai, sim, no pagode com os seus amigos, tomar uma cerveja'. Só que essa cerveja foi virando todo dia e chegou uma hora que aquilo começou a me irritar", relatou.

Ela comentou que chegava a estranhar quando o ex-marido fazia a escolha de lhe fazer companhia. "Eu estava abandonada em casa. Os meus amigos me davam banho e comida enquanto ele estava na rua. Não dá para achar isso normal", afirmou.

A artista ainda explicou o motivo de continuar falando sobre o caso. "Eu faço questão de falar isso porque essa é a realidade de várias mulheres no Brasil desde sempre", comentou. Preta disse que descobriu as traições após uma série de questionamentos. "Eu fui forçando os dois a falarem tudo. Eu ainda não tive a verdade dita para mim espontaneamente", afirmou.

A cantora detalhou que teve uma última conversa com Godoy, que, nas suas palavras, não foi "nada boa", há quatro meses. Ela também contou que já se divorciou efetivamente.