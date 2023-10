Melhora a pele e faz transar mais: 13 razões para começar a dormir pelada

Uma roupa confortável, leve e soltinha é companhia de sono perfeita para a maioria das pessoas. Mas dormir pelado traz benefícios para a vida como um todo. A seguir, listamos várias vantagens para deixar o pijama e a camisola no guarda-roupa:

Fortalece a autoestima

Dormir sem nada pode ser uma grande ajuda para tornar a pessoa mais confiante, sexy e atraente. Olhando-se mais, há maior aceitação do visual, que leva à autoconfiança e, por consequência, fortalece a autoestima.

Pele, cabelo e barba ficam mais bonitos

O corpo transpira livremente, eliminando toxinas. Desta forma, a pele e os cabelos ficam mais saudáveis e bonitos.

Evita marcas no corpo

Deixar o corpo livre de elásticos das roupas de dormir evita marcas inconvenientes na pele.

Elimina preconceitos

O corpo nu revela um mundo de sentimentos e abre a porta para novas possibilidades. Ajuda a se despir de preconceitos, despertando sensações diferentes, algumas adormecidas. Observar o corpo também traz à tona pensamentos, sentimentos e medos, desbloqueando sonhos, desejos, frustrações e aspirações.

Desperta a sensação de liberdade

Estar sem roupa na hora de dormir pode proporcionar maior liberdade sexual. Vale usar a imaginação.

Promove o autoconhecimento

Dormir sem roupa é entrar em contato com o próprio corpo, importante passo para o processo para se conhecer. A maneira como lidamos com o corpo define nossos estados emocionais e a forma como nos relacionamos com o mundo.

Aumenta a produção do hormônio do prazer

A capacidade de sentir prazer será ativada porque o hormônio ocitocina passa a ser produzido em níveis mais elevados.

Aumenta a sintonia e faz transar mais

Casal que dorme nu cria uma sintonia harmônica com o contato de pele. Estar livre das roupas propicia um envolvimento sexual natural. O simples abraço e o toque deixam as pessoas mais felizes e relaxadas. De maneira espontânea, cria-se um ambiente propício para aumento natural da libido.

Melhora a qualidade do sono

Sem roupas apertando, o sangue corre livre, regula a temperatura corporal e permite que o sono seja profundo.

Alivia o estresse

A melhora da circulação sanguínea diminui a produção de cortisol (hormônio que regula o estresse), provocando maior relaxamento, além de mais disposição física e mental.

Evita engordar

Quando o cortisol não está elevado, há menos ansiedade e menos chance de que a pessoa queira comer muito ao levantar — quando não durante a noite mesmo.

Previne problemas ginecológicos

Para as mulheres, a ventilação promovida pela ausência de roupa e decorrente regulação da temperatura interna evita a proliferação de fungos e bactérias.

Melhora os espermatozoides e a fertilidade masculina

A regulação térmica age diretamente na qualidade dos espermatozoides, que se mantêm mais saudáveis quando os testículos estão expostos a temperaturas mais frias. Isso também aumenta também a fertilidade masculina.

Fontes: