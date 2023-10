Quem é Mariana Maciel, bailarina flagrada aos beijos com Luísa Sonza?

Luísa Sonza, 25, foi vista aos beijos com a bailarina Mariana Maciel, 24, em uma balada em São Paulo. O vídeo do momento foi publicado pelo Portal Leo Dias.

Luísa está solteira desde o fim do relacionamento com Chico Moedas — ela tornou o fim público ao ler uma carta no Mais Você (Globo) no último dia 20.

Quem é Mariana Maciel?

Natural do Rio de Janeiro, Mariana é integrante do balé fixo de Luísa há cerca de um ano.

Ela também é coreógrafa e professora de dança.

Já viveu um relacionamento com Ohana Lefundes, que é bailarina de Anitta. As duas namoraram entre 2020 e 2021, retomaram o relacionamento este ano, mas terminaram novamente.

Em entrevista ao podcast PodDarPrado, Ohana contou que o namoro chegou ao fim porque Mariana não queria uma relação aberta.

No The Town, Mariana participou de uma batalha de dança durante o show da cantora Bebe Rexha.

A Mariana Maciel dançando no show da Bebe Rexha pic.twitter.com/q07otyjqWr -- ♡ gabbie Ψ (@ikauffmyself) October 17, 2023

Já participou de clipes de artistas como MC Kevinho, Vitão — ex de Luísa, Kevin O Chris, Dennis DJ, entre outros.