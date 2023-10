Maria Navalha leva balde de água fria e plano para enganar Luna dá errado

Do BOL em São Paulo

Não será dessa vez que Maria Navalha conseguirá enganar a filha sobre seu pai biológico em "Fuzuê". Depois de uma proposta indecente, Lampião assegura a Maria Navalha que não vai fingir ser o pai biológico de Luna. Também no episódio que será exibido nesta quarta-feira (18), Pascoal se prepara para o encontro entre Preciosa e Merreca.

Kirida fica surpresa ao descobrir que Otávio Augusto está apaixonado por Rejane. Rejane desabafa com Lampião e admite que seu show no Beco do Gambá foi uma farsa.

Luna convence sua mãe a informar ao delegado Barreto que Merreca planeja vender a cruz de ouro. Merreca confessa a Soraya onde será seu encontro com Preciosa. O empresário Tonico Valverde sugere que Jefinho e Luna façam um dueto musical.

Miguel segue o conselho de Nero. Cláudio procura Cata Ouro. Bebel leva Bernardo para conhecer o Fuzuê, e Nero fica animado em conhecer o menino. Soraya denuncia Merreca para Luna e revela que ele vai se encontrar com Preciosa na igreja.