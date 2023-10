Maria Navalha faz pedido sem noção para esconder segredo bombástico de Luna

Maria Navalha vai aprontar mais uma vez em "Fuzuê"! No capítulo desta terça-feira (17), a cantora pedirá para Lampião fingir que é o pai biológico de Luna. Jefinho aproveita a oportunidade de ainda estar ao vivo no programa de TV para se declarar para Luna.

Após o episódio embaraçoso anterior, o cantor sertanejo ganha uma segunda chance para cantar e se redimir. Miguel fica enfurecido com o que vê na televisão, e Olívia tenta acalmá-lo, mas, secretamente, ela está satisfeita com a situação.

Miguel fica profundamente irritado com a repercussão do relacionamento entre Luna e Jefinho. Tonico Valverde, um empresário de cantores sertanejos, procura Jefinho. Pascoal exige se tornar sócio da joalheria de Preciosa. Cecília convida o delegado Barreto para jantar.

Jefinho é ovacionado por seus amigos no Beco do Gambá. Luna avista Miguel e Olívia na casa de Nero. Francisco se encontra com Soraya. Miguel procura Luna, e os dois têm uma discussão séria após as declarações de Jefinho. Gláucia ataca um grupo de fãs de Jefinho. Preciosa fica animada para seu encontro com Merreca.