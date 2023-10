'Lupin' terá 4ª temporada? Entenda final da terceira parte da série

A aguardada terceira parte de "Lupin" (Netflix) foi lançada na última quinta-feira (5) e o final já deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. O último episódio da série termina com o retorno de um importante personagem e deixa a porta aberta para uma nova temporada.

Entenda o que aconteceu abaixo, mas cuidado com os spoilers!

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Nos últimos episódios, descobrimos que o vilão misterioso da temporada é Keller (Salif Cissé), dono de uma academia de boxe que Assane Diop (Omar Sy) frequentava na adolescência. Ele sequestrou a mãe do protagonista para se vingar de Assane por um roubo malsucedido.

Keller passou 25 anos preso após fazer Diop e seu amigo Bruno roubarem uma joalheria quando adolescentes. Na fuga, Keller manda Bruno atirar em um policial e, em seguida, capota o carro. Os meninos fogem, mas antes Diop coloca a arma usada para atirar no policial na mão de Keller. Por isso, ele acaba preso.

Assane, então, arma um plano para entregar Keller e a Pérola Negra, uma cobiçada joia de valor inestimável, que o próprio Assane roubou no início da temporada, à polícia.

O homem mais procurado da França manda dicas para os policiais Guédira (Soufiane Guerrab) e Belkacem (Shirine Boutella), indicando que ele, a Pérola Negra e Keller estarão no Arco do Triunfo.

Keller é preso, Assane se entrega, e a Pérola Negra "escapa" em um elaborado plano de trocas que envolve uma rosa e seu amigo de infância, Bruno. A Pérola é usada para fundar uma nova academia de boxe e pagar Manon, namorada de Keller que ajuda a entregá-lo à polícia após descobrir suas maldades.

Assane deixa Guédira prendê-lo para pagar por seus crimes e também para "libertar" sua família, que vinha sofrendo com a repercussão na mídia de seus truques e roubos. Ele negocia a saída de seu amigo Benjamin Fèrel da cadeia e organiza uma fuga para seus familiares, além de pedir a coleção completa de Arsène Lupin para ler na prisão.

Diop, porém, recebe uma carta na cadeia, que descobrimos ser do vilão Hubert Pellegrini, o homem de quem o protagonista buscou se vingar nas duas primeiras temporadas. Não se sabe, porém, se Diop sabe de quem é a carta, mas ela veio dentro do livro de Lupin "A Vingança de La Cagliostro" com uma foto de Assane criança, segurando uma edição da obra.

"O enigma está em você dentro do segredo de sua alma. Para prender você e dar confiança, abracei o amor que você fingiu ter por mim. Talvez você acreditasse que eu sentisse e acabou me amando de verdade, perdendo assim toda a lucidez", diz a mensagem.

A carta levanta dúvidas sobre a mãe de Assane, já que ela narra a carta junto com Pellegrini. Não se sabe se a mãe do protagonista foi usada pelo vilão em um plano elaborado para colocá-lo na cadeia. A cena também mostra Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme), filha do vilão, sugerindo que ela pode voltar na próxima temporada.

A quarta temporada ainda não foi confirmada pela Netflix, mas o final da terceira parte é aberto para a vingança da família Pellegrini e para o possível envolvimento da mãe de Assane no esquema.