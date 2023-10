Leão Lobo: Maria Beltrão tem todo o carisma que falta a Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, 46, e Maria Beltrão, 52, enfrentaram-se neste domingo (15) no quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck (Globo). Patrícia dublou Ivete Sangalo, enquanto Maria homenageou As Marcianas, saindo vencedora.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, desfez-se em elogios à ex-GloboNews. "Eu amo a Maria Beltrão. Tem tudo o que falta de carisma à Patrícia Poeta, é supercarismática. Conheci-a num aeroporto com a família, simpaticíssima. Não consigo ser isento nessa história."

Ferrenho crítico do desempenho de Poeta à frente do Encontro (Globo), Dieguinho Schueng admite que ela mandou bem no quadro dominical. "Patrícia Poeta me surpreendeu nessa apresentação. Todo mundo aqui sabe o quanto eu a critico, mas ontem a vi em uma performance impecável.

Para ele, Patrícia deveria ter saído vencedora da competição ao invés de Beltrão. "Que show ela deu ali! Se tivesse que julgar as duas apresentações, diria que a Patrícia se desdobrou mais que a Beltrão. Adoro a Maria Beltrão, acho que ela dá de mil a zero na Patrícia quando o assunto é apresentar um programa de TV - mas ontem foi o inverso: quem foi muito melhor foi a Patrícia, na minha opinião."

Leão: Black tem direito e Record tem obrigação de responder sobre agressão

Cézar Black, 35, revoltou-se contra a produção de A Fazenda 2023 (Record) após ser acusado de agressão por Jenny Miranda, 36. Ele exigiu uma intervenção da direção do reality, semelhante às ocorridas em favor de Rachel Sheherazade, 50, e Lucas Souza, 22.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda com a exigência de Black. "Acho que ele tem todo direito [de solicitar isso] - e a Record tem a obrigação de dar uma satisfação. Se foi criada ali uma discussão sobre isso, então é importante que a Record deixe claro que não houve a agressão - ou que houve, embora no caso não tenha havido."