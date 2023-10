Juju Salimeni rebate crítica sobre corpo masculino ao exibir fotos sensuais

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Juju Salimeni, 37, decidiu compartilhar um vídeo com diversas fotos sensuais para rebater críticas do corpo masculinizado.

A modelo publicou um vídeo com imagens na academia e, em seguida, uma sequência de fotos de lingerie, maiô e biquíni. "Dizem que mulher musculosa fica parecendo homem?O que vocês acham?", questionou na legenda do vídeo. No vídeo, ela citou que essas críticas acontecem a respeito de mulher que "treina muito".

"Não aguento", respondeu o noivo de Juju, o empresário Diogo Basaglia, 27.

Os seguidores de Juju entraram na onda e fizeram questão de responder. "Deus, se for da sua vontade quero ser homem", brincou uma fã. "Queria era ficar bem homem assim", disse outra. "Eu acredito que parecer homem ou mulher vai muito além de um corpo esculpido na academia, para mim existem muitas mulheres que não treinam e parecem mais homens do que as que treinam . O 'ser mulher', na minha concepção, são detalhes, é ter feminilidade na essência, e vai muito além de ter músculos hipertrofiados", disse outro seguidor.