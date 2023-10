Greve de Hollywood atrapalha programação de filmes e TV para o próximo ano

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Papai Noel não virá a Hollywood este ano.

“Dear Santa” ("Querido Papai Noel") uma comédia dos irmãos Farrelly sobre um menino que acidentalmente envia uma carta para Satanás em vez do Papai Noel, não chegará aos cinemas na temporada de festas, uma das muitas vítimas da greve prolongada de atores que deixou a indústria de entretenimento dos EUA em estado cambaleante após uma das paralisações de trabalho mais longas de sua história.

A greve, que entrou na sua 14ª semana, está bagunçando o cronograma de filmes do próximo ano e atrasando o regresso das séries de comédia e drama televisivas do horário nobre.

Embora os roteiristas de cinema e televisão tenham encerrado sua paralisação de trabalho de 148 dias, as negociações entre atores e estúdios foram interrompidas na semana passada e ambos os lados disseram que permanecem distantes em muitas questões, sem negociações programadas.

Lançamentos importantes como “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 2”, “Gladiador 2” e “Ghostbusters: Mais Além 2” foram adiados por causa da paralisação, assim como “Bob Marley: One Love”, uma cinebiografia sobre o astro do reggae que estava sendo cotada para a próxima temporada do Oscar.

Outros filmes, como a comédia romântica “Anyone But You”, se apegam de forma tênue ao calendário de lançamentos de dezembro, mas podem ser adiados se suas estrelas continuarem em greve e portanto indisponíveis para ajudar na promoção dos filmes, disseram fontes com conhecimento direto à Reuters.

“Todo o calendário de lançamentos será alterado”, disse um executivo de estúdio, que identificou dois grandes filmes e uma sequência de animação com planos de lançamento que foram jogados ao vento. “A coisa toda é um cubo mágico gigante.”

(Reportagem de Dawn Chmielewski e Lisa Richwine em Los Angeles)