Filho de Mc Marcinho lamenta 2 meses da morte do pai: 'Vazio que aumenta a cada dia'

O filho de MC Marcinho compartilhou uma homenagem para o funkeiro nesta terça-feira, 17. Nas redes sociais, Marcelo Garcia lamentou a morte do pai que completa dois meses devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Marcelo publicou um vídeo no Instagram cantando uma música que fez para homenagear o pai. Na legenda do post, ele escreveu: "Não consigo descrever em palavras a saudade que eu sinto do senhor, pai (...) É um vazio que não consigo descrever e parece que aumenta a cada dia que passa".

"Tô na correria, porque o mundo não para e eu tenho que me mover. O senhor sempre me disse que nós já nascemos atrasados e eu prometo que ainda vou te dar muito orgulho. Não vou deixar seu nome morrer, muito menos seu legado. Muito obrigado por me passar o seu dom e formar o homem que sou hoje", escreveu.

Marcelo declarou que pretende manter o legado de seu pai e que o remix de seu som é uma forma de eternizar o trabalho dele. "Eu nunca tive coragem antes, mas hoje acordei pensando em você e decidi tomar coragem. Te amo, pai. O senhor sempre vai viver nos nossos corações. Saudades eternas", concluiu.