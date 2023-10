Feira do livro alemã cancela prêmio de autora palestina e público protesta

A guerra entre Israel e Palestina também afetou o mercado editorial internacional: a Feira do Livro de Frankfurt cancelou a entrega de um prêmio à autora palestina Adania Shibli, causando protestos de fãs, editoras e outros autores.

O prêmio seria entregue na sexta-feira (20), mas foi cancelado na semana passada. A princípio, segundo o jornal The New York Times, a organizadora Litprom afirmou que a decisão de cancelar a entrega do prêmio foi tomada em conjunto com a autora. Depois, no entanto, assumiu ter tomado a decisão por conta própria "devido à guerra iniciada pelo Hamas, pela qual milhões de pessoas em Israel e na Palestina estão sofrendo".

Em carta enviada ao jornal americano, a editora de Adania Shibli repudiou a decisão: "Com o sofrimento inacreditável pelo qual todos os lados passam, a disseminação de mentiras não ajuda ninguém, especialmente mentiras sobre a autora de um livro tão historicamente verdadeiro sobre a Nakba. Cancelar a cerimônia e, assim, tentar silenciar a voz de Adania Shibli 'devido à guerra em Israel' é covardia. Mas dizer que Shibli concordou, em meio a todo o sofrimento em Gaza, é pior", diz o comunicado.

Adania Shibli seria premiada por um livro sobre o confronto entre Israel e Palestina. Em "Detalhe Menor", publicado no Brasil pela editora Todavia, ela conta a história real de uma mulher palestina estuprada e assassinada por soldados israelenses em 1948 — naquele ano, ocorreu o conflito que causou o deslocamento de mais de 700 mil palestinos e, em Israel, ficou conhecido como a Guerra de Independência. Na Palestina, o episódio é conhecido como Nakba, palavra árabe que significa "catástrofe".

Mais de 300 autores assinaram uma carta aberta contra o cancelamento da homenagem. Dentre eles, estão os vencedores do Nobel de Literatura Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah e Olga Tokarczuk. Editoras e organizações árabes também anunciaram que não vão comparecer ao evento em protesto.