Feijoada e tutu estão nos 5 melhores pratos com feijão do mundo, diz site

A feijoada e o tutu de feijão, tradicionais receitas brasileiras, estão entre os cinco pratos feitos com feijão mais saborosos do mundo, apontou a enciclopédia gastronômica TasteAtlas na última semana.

No ranking global, o tutu ocupa a terceira posição com uma nota 4,5 (de 5 pontos possíveis), enquanto a feijoada aparece logo em seguida, em quarto, com a nota 4,4. Ambos estão à frente do cassoulet, refogado de carnes e feijões francês; da pasta e fagioli italiana (uma versão de macarrão com os grãos) e até do pastel de feijão português —todos aparecem no top 50.

Há ainda outra delícia conterrânea que abrilhanta o top 10 da publicação —o feijão tropeiro, na sétima colocação.

Confira a lista completa no post abaixo:

Minas faz história no ranking

O Atlas descreve o tutu de feijão e o tropeiro como receitas tipicamente mineiras. "[O primeiro] é feito com uma combinação de grãos —tradicionalmente de feijão preto— em purê e farinha de mandioca para engrossar. Outros ingredientes usados no prato incluem cebolas, alho, azeite de oliva, salsinha e folhas de louro. Apesar de haver muitas variações, é geralmente servido acompanhado de linguiças de porco, arroz, ovo ou, às vezes, couve", apresenta.

Tutu de feijão liderou a representação brasileira no TasteAtlas Imagem: Rodrigo Bark/Getty Images/iStockphoto

Já o segundo é descrito como "um favorito dos tropeiros" —condutores de gado itinerantes da região desde o século 17. "Acredita-se que o prato foi inventado no período colonial brasileiro, quando tropeiros costumavam vender produtos enquanto viajavam a cavalo, trazendo feijões, farinha de mandioca e carne seca com eles em jornadas longas."

Feijão tropeiro é um prato histórico, na avaliação dos experts da publicação Imagem: Getty Images/iStockphoto

Não à toa, estes são os três principais ingredientes do prato, que ainda leva temperos diversos, ervas e vegetais.

E vamos botar água no feijão

Mas a exaltação ficou mesmo para a feijoada, apesar de ela não superar o tutu na lista.

A feijoada completa é o prato nacional do Brasil —um ensopado com carne de porco e feijão preto. O prato é consumido em todo o país e cada família brasileira tem sua própria receita especial TasteAtlas

Vegetais refogados —no caso, a couve—, arroz e laranjas frescas são citados como acompanhamentos para os "grãos ricamente aromatizados", além da carne.

"Tradicionalmente, é preparado para o almoço de sábado, para que quem come possa tirar uma soneca depois. Os feijões ganham sabor com cebolas, tomates, coentro e alho enquanto a carne de porco pode ser enriquecida adicionando carne seca [de boi] e linguiças de porco", afirma o Atlas. Como muitos sabem, além de sábado, quarta-feira também é dia da tradicional feijoada nos restaurantes por quilo ou prato feito de São Paulo e outras cidades.

O ideal é saboreá-la com cachaça -- e tirar uma soneca depois da degustação, indica a publicação Imagem: Ribeiro Rocha/Getty Images/iStockphoto

Ainda segundo o TasteAtlas, o nome feijoada teria surgido nos anos 1600 em engenhos de açúcar de Recife — apesar de haver quem afirme que seria original do Rio de Janeiro. A receita teria ainda sido adaptada a partir de outras tradições dos portugueses, à base de feijão branco ou roxo. "A feijoada é artisticamente disposta em pratos cheios de ingredientes, para que as pessoas escolham seus favoritos e aproveitem em um ritmo relaxado", indica.

Por fim, a enciclopédia recomenda que a melhor experiência de uma boa feijoada inclua um caldinho de feijão com torresmo, na entrada, além de uma dose de cachaça para acompanhar o prato principal.

Vencedor é grego

O prato feito com feijão mais gostoso do mundo, de acordo com o TasteAtlas, é o Gigandes plaki, receita típica da Grécia que recebeu a nota 4,6 (de 5 pontos possíveis). Preparado à base de enormes feijões brancos locais (Fasolia gigantes) que são cozidos e, em seguida, assados em um molho de tomate temperado com ervas diversas, como orégano, salsinha e hortelã —ele é servido com um pãozinho para acompanhar.

Gigandes plaki, prato tradicional da Grécia à base de feijão branco e molho de tomate Imagem: Divulgação/TasteAtlas

O time da enciclopédia esclarece que sua metodologia leva em consideração avaliação do público gastronômico internacional, por meio de votos em seu site que são filtrados, eliminando, segundo o Atlas, palpites potencialmente ligados a bots ou "nacionalistas".

A lista completa dos 50 melhores pratos com feijão de todo o mundo, com descrições de cada receita e imagens, pode ser conferida no site do TasteAtlas.