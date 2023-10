Date na esteira virou casamento: a história de Fábio Assunção e Ana Verena

O casamento de Fabio Assunção e Ana Verena chegou ao fim após três anos de união. A informação foi confirmada pelo colunista de Splash Lucas Pasin.

Os dois se conheceram em 2020 graças ao treinador Chico Salgado, responsável por transformar o corpo do ator para uma série da Globo. Eles se casaram em outubro do mesmo ano, apenas dois meses depois de confirmarem o namoro.

Uma simples caminhada na esteira virou um "date" entre Fabio e Ana. "Quando ele estava comigo no treino eu falei: 'Fábio, tem que ir pra esteira, ficar 20 minutos'. Ele falou: 'Não, estou cansado'. Quando ele olhou pra esteira tinha a Verena. Ele olhou, não falou nada e foi pra esteira. No outro dia, eu cheguei para dar aula e ele: 'Fiz uma hora de esteira'. Eu: 'Não, hoje eram só 20 minutos'. Ele: 'Não, é que conheci uma menina, um amor de pessoa, interessantíssima'. Falei: 'Santa Verena'. E eles estão juntos. Mas foi pelo meu treino que eles estão ali. Muito engraçado", contou Chico em entrevista a Pedro Bial, exibida há apenas um mês.

Casal anunciou casamento e gravidez em 3 meses

As primeiras pistas sobre o namoro de Ana e Fabio vieram em agosto de 2020, quando o ator contou que a namorada — ainda desconhecida do público — tinha ajudado seus filhos João e Ella a preparar uma cesta de Dia dos Pais para ele.

Apenas um mês depois, o casal decidiu dar um outro passo e marcou o casamento, confirmando a informação pela assessoria do ator. Ana Verena Pinheiro Gomes, que à época tinha 27 anos, é advogada e sócia da mãe em uma clínica, no Rio de Janeiro.

A união entre ela e Fabio, que tinha 49 anos, foi oficializada em 1º de outubro, em uma reunião íntima, apenas no civil.

Os recém-casados viajaram para as Maldivas na lua de mel e passaram a compartilhar alguns cliques românticos um ao lado do outro. Pouco tempo depois, no início de dezembro, eles anunciaram ao público que esperavam um bebê juntos: Alana nasceu em abril de 2021.

Boatos de crise

Ao longo dos anos, Fábio e Ana compartilharam diversos cliques juntos, especialmente de momentos especiais ao lado da filha. Mas, nos últimos meses, as interações virtuais se tornaram mais raras.

Há menos de um mês, o colunista de Splash Lucas Pasin já tinha noticiado que os dois viviam uma crise no casamento, com uma relação de idas e vindas.

Segundo fontes da coluna, nem mesmo amigos próximos do casal sabiam afirmar se a relação deles ainda existia.

"Ana fala que vai sair de casa, aí depois passa um tempo e eles estão juntos novamente. Logo depois não estão mais. Eles nunca falam claramente sobre, mas têm brigas e desgaste", contou uma das fontes ouvidas pela coluna.

Fábio e Ana foram procurados algumas vezes, mas não retornaram. A assessoria do ator também foi procurada e não comentou o assunto. Hoje, o ex-casal não se segue mais no Instagram.