Ex-A Fazenda, Valentina Francavilla exibe 'corpo real' em maiô: 'Tô assim'

Valentina Francavilla, ex-A Fazenda, compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo de maiô mostrando seu corpo real.

Na rede social, a atriz, que também foi assistente de palco do Programa do Ratinho (SBT), refletiu sobre preconceito contra pessoas com corpos fora do padrão.

"Quero mostrar pra vocês como eu realmente tô. Eu tô assim, exatamente assim", escreveu na legenda.

Valentina comentou a repercussão após a publicação do vídeo:

"Nunca tive o peso que eu estou. Eu tô no peso de quando estava grávida, que é 94 kg. O máximo que pesei, de mais gordinha na minha vida foi 60 kg. Só pra vocês terem uma ideia, na 'Fazenda' eu estava com 54 kg. O que eu percebi: o preconceito com gordo é tão grande, tô vivendo essa realidade e tô vendo", completou.

Valentina também ressaltou o quanto é difícil lidar com certos comentários.

"Se você ficar gordo, alguma coisa ruim tem: ou é depressão, ou é desleixada. É sempre relacionado a algo ruim. As pessoas falam com você que você tá gorda, parece que você não passa tanta credibilidade, como se você não fosse uma pessoa dedicada. Isso é o que eu sinto. Tô sentindo na pele coisas que eu nunca senti antes", desabafou.

Nos comentários da publicação, ela recebeu apoio dos seguidores: "O povo acha de verdade que ser linda é ser magra eu acho ser linda e se amar como somos", comentou uma pessoa.