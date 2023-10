Estrela de reality show e ex-coelhinha da Playboy morre aos 38 anos

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A estrela do reality show The Bachelor e ex-coelhinha da Playboy Tabby Brown morreu aos 38 anos.

A morte de Tabby foi confirmada pelo ex-empresário dela ao site The Sun. No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

Natural de Londres, na Inglaterra, Tabby era dançarina e ganhou fama por participar do reality show de namoro The Bachelor, em que um homem se encontra com várias mulheres para encontrar o amor verdadeiro. Ela também foi o rosto de anúncios de marcas como Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.

Ela também participou de trabalhos com a Playboy e estampou capas da Cosmopolitan e da Vogue. Além disso, ela fez participações em clipes de Snoop Dogg, Dizzee Rascal and B.O.B.

Tabby também ficou conhecida por ter namorado os jogadores de futebol Raheem Sterling e Mario Balotelli. Ela namorou este segundo por quase um ano e tinha planos para formar uma família. No entanto, o relacionamento chegou ao fim após ela descobrir que Balotelli tinha engravidado uma ex-namorada.

Nas redes sociais, diversos seguidores lamentaram a morte da dançarina. "Que luz você era, seu exterior combinava com seu interior, tão lindo. Estou genuinamente chocada e triste por você ter partido. Descanse em paz eterna, Tabby", escreveu a DJ e radialista da BBC NayNay. "Um verdadeiro anjo - amo você - enviando amor e luz durante a transição", declarou um seguidor. "Meu coração está partido", lamentou Vas J Morgan, diretor criativo da grife Sosala.