Dieguinho: Nadja quer enfrentar Rachel na Roça para comprar briga depois

Nadja Pessoa, 36, pediu desculpas a Cézar Black, 35, por tê-lo colocado na dinâmica de apontamento em A Fazenda 2023 (Record). Em conversa com outros confinados, Cézar acusou Nadja de ser 'dissimulada' e usar de má fé para 'plantar discórdia'.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, elogiou a estratégia de jogo da ex-Power Couple. "Nadja está fazendo um jogo muito esperto. Ela provoca, cutuca, irrita e faz com que seus adversários caiam exatamente na armadilha que ela propõe. Eles continuam achando que estão certos quando, pelas costas [de Nadja], ficam falando dela na [transmissão] 24 horas, o que vai dar força para ela."

Para Dieguinho, até mesmo uma provável ida para a Roça vem a calhar nos planos da peoa. "Acho que a Nadja não está nem um pouco com medo dessa Roça. Pelo contrário: acho que faz parte do jogo dela ir para a Roça, porque sabe que vai voltar e, se voltar, já volta forte."

Tal estratégia serve, inclusive, para equipará-la a Rachel Sheherazade no favoritismo do público. "Ir para várias Roças, como ela fez em A Fazenda 10, é talvez o maior desejo da Nadja, para ela se consolidar mais forte e ter mais robustez para enfrentar uma Rachel."

Márcia Fu é como Chacrinha: não veio para explicar, veio para confundir

Kally Fonseca, 30, e Alícia X, 23, estiveram conversando em A Fazenda 2023 (Record) a respeito de Márcia Fu, 54, contra quem teceram críticas. Ambas concordaram que Márcia voltou 'pior' de sua última Roça no reality.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, destacou a originalidade do jogo da ex-atleta. "Ela tem essa coisa de que está com todo mundo e não está com ninguém. Com todos ela faz uma intriga, faz uma trapalhada e sai de fininho - e vai ficando no jogo."