'Não tenho onde morar': Cristina Mortágua enfrenta dificuldades financeiras

Cristina Mortágua, 53, afirmou que está "doente das emoções" e pediu ajuda por meio de publicação nas redes sociais. A ex-modelo, que já foi casada com o ex-jogador Edmundo, contou que não tem onde morar.

"Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito [cachorro] comigo. Me ajude", escreveu a famosa, no Instagram.

Não é a primeira vez que ela enfrenta dificuldades financeiras. Em 2021, por meio de publicação nas redes sociais, a ex-modelo pediu ajuda e contou que lutava contra um quadro de depressão.

"Falta pouco para o incêndio ser apagado. Ainda preciso de alguma ajuda financeira, que acumulou com o fato de eu estar desempregada e ficar na cama sem forças o dia inteiro. Sem forças para levantar", completou.

À época, ela finalizou o texto dizendo que não se preocupava com julgamentos. "Sou grata pela ajuda que recebi de muitos de vocês. Não só pelo apoio financeiro, mas também pelas indicações de livros e testemunhos de pessoas que já passaram o que estou passando. Muitos me criticam por me expor, mas essas pessoas não sabem o que é depressão e eu não desejo isso a ninguém".

Mortágua disse que viveu de aparência

Cristina Mortágua já pediu ajuda financeira Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2021, ela disse que viveu muito tempo de aparência. Em determinado momento, no entanto, não foi mais possível ignorar a situação difícil.

"Só conseguia falar: eu perdi tudo, eu perdi tudo. Então, quando a minha chavinha virou, eu falei: 'Cristina, acabou, você não tem dinheiro. Eu não vou roubar, então, eu vou pedir'", contou em entrevista ao "Domingo Espetacular" (Record).

No programa, ela desabafou também sobre depressão e contou ter sido vítima de violência doméstica. "Foi um relacionamento abusivo, porque eu fui agredida". Após a relação, Cristina não teria conseguido mais trabalhar.

Prisão

A ex-modelo foi presa em 2011, acusada de agredir o filho e uma delegada, no Rio de Janeiro. À época, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, a defesa de Mortágua afirmou que ela estava arrependida e envergonhada.

Após o episódio, no entanto, o filho de Mortágua chegou a contratar um advogado para tentar reaver a pensão paga pelo pai. "Nunca soube a senha desse cartão. Minha mãe só usa esse dinheiro para fazer plásticas, colocar botox e comprar bolsas. Nunca vi esse dinheiro. A gerente do banco disse que sabe que ela só usa o meu dinheiro, mas disse que não pode fazer nada", disse o rapaz, ao jornal Extra.