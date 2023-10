Tá difícil limpar o tênis branco? Há uma dica simples que deixa como novo

Embora vantajoso para ter no guarda-roupa, por ser uma peça curinga, os calçados brancos têm uma desvantagem: basta utilizá-los algumas vezes na rua para que ele acabe ficando com a aparência suja rapidamente. Mas há uma solução simples para solucionar esse problema:

Basta usar uma solução com água com sabão neutro ou de coco — sendo esses sempre em barra, preferencialmente, por ser mais fácil de dissolver e não deixar resíduos.

Escolha uma escova apropriada para esfregar, como as buchas de coco ou as de nylon. Além disso, deixe secar sempre à sombra para não ressecar as fibras do calçado.

Hidratante corporal pode ser utlizado no pós-limpeza para fortalecer o couro do sapato Imagem: Getty Images

E como limpar os tênis de couro, em específico?

Basta esfregar, com cuidado, usando a mesma solução (água e sabão). No entanto, nesses casos, um hidratante corporal pode ajudar a deixá-lo com a aparência de novo.

No caso do tênis de couro, por ser uma pele, pode usar, depois dele limpo e bem seco, um hidratante corporal para deixar o tecido com um toque mais macio e confortável. O tecido absorve o produto e acaba dando certo nesse processo.

Chinelo branco também tem solução

Saiba como prepapar a solução de limpeza para os chinelos brancos Imagem: Getty Images

Os chinelos são parte essencial do nosso dia a dia e, por isso, podem acabar sujos mais rapidamente do que os sapatos que usamos para compromissos fora de casa.

Para deixá-los com a aparência de novos, basta seguir o passo a passo abaixo:

Comece preparando uma pasta de limpeza. Para isso, você irá precisar dos seguintes ingredientes:

Água oxigenada vol. 40;

Detergente neutro;

Vinagre de álcool;

1 recipiente de 500ml.

Modo de preparo:

No recipiente, coloque 4 colheres (sobremesa) de água oxigenada e 4 colheres (sobremesa) de detergente;

Adicione 2 colheres (chá) do vinagre;

Misture até virar uma pasta.

Essa é uma mistura concentrada que servirá para desencardir seu chinelo, mas apenas ele. Não tente usar essa pasta para a limpeza de outros tipos de materiais.

Pegue uma escova de dentes velha e use-a para espalhar aos poucos a pasta por toda a superfície superior dos pares. É importante espalhar bem em todos os cantinhos, mas não precisa exagerar na quantidade. Deixe a mistura agir por 10 minutos, isso deve ser suficiente para a mistura agir na sujeira.

Passados os 10 minutos, esfregue seu chinelo com uma esponja de nylon. Aprecie como a sujeira magicamente desaparece! Continue esfregando até a superfície estar completamente branca.

Vire seu chinelo e repita o processo.

Importante: esse passo a passo deve ser utilizado apenas em chinelos 100% brancos. Caso queira se arriscar no resgate de seu chinelo estampado, faça um teste antes. Use a solução pastosa em uma área pequena, colorida e pouco visível em seu chinelo. Até porque, testar o produto de limpeza é sempre fundamental.

Fonte: João Pedro Lúcio, coordenador técnico da Maria Brasileira

*Com matéria publicada em 24/09/2021