Claudia Raia em 'Terra e Paixão': Mãe de Luigi vai causar como ladra cômica

Confirmada no elenco de "Terra e Paixão", Claudia Raia está prestes a fazer sua estreia na novela das nove da Globo. A atriz aparecerá como Emengarda, mãe de Luigi (Rainer Cadete), a partir do capítulo do próximo dia 23.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco, Emengarda será uma bandida com instintos golpistas piores que os do filho. Ao chegar em Nova Primavera, a vigarista logo exigirá dinheiro de Luigi, e fará de tudo para atazanar a vida do falso italiano.

"Emengarda é uma bandida de última qualidade, uma ladra, indefensável. Não tenho como defendê-la. Ela veio para agitar a novela. Tá uma alegria gravar, tô invadindo todos os núcleos."

Claudia Raia, em entrevista ao gshow

Segundo Claudia, a ladra vai mexer com as estruturas do folhetim, mas se forma cômica. "É uma personagem que vem para desvendar uma porção de coisas importantes, então, ela tem uma função dramática na história vindo pelo viés da comédia."

A atriz ainda disse ter se dado bem com o elenco desde o primeiro dia. "Fui recebida com tantos aplausos, honrarias, que sinceramente não sei nem se mereço. Mas saí com meu coração quentinho de amor. Revi meus amigos da vida inteira, Glorinha [Gloria Pires] e Tony [Ramos]. Foi uma delícia meu meu encontro com Rainer, sinergia absoluta."

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.