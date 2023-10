Britney Spears diz que abortou após engravidar de Timberlake: 'Agonizante'

Britney Spears, 41, diz que engravidou de Justin Timberlake, 42, quando os dois namoraram na juventude, mas acabou fazendo um aborto.

Eles começaram a se relacionar em 1999, quando Britney tinha 17 anos e Justin, 18. O namoro terminou em 2002.

A cantora conta a história na autobiografia "A Mulher em Mim" (Editora Buzz), que será lançada no dia 24 de outubro. O trecho foi obtido com exclusividade pela revista People.

A cantora diz que não teria abortado, se não fosse por Timberlake. "Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreve Spears, no livro.

Eu tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas eu concordei em não ter o bebê. Eu não sei se foi a decisão certa. Se eu tivesse que decidir sozinha, jamais teria feito isso. E Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai. Britney Spears no livro "A Mulher em Mim"

A cantora disse que passar pelo procedimento foi "agonizante". "Até hoje, é uma das coisas mais agonizantes que já senti em minha vida."