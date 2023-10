Britney Spears diz em livro de memórias que fez aborto enquanto namorava Justin Timberlake

Por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) - A cantora Britney Spears relata em um livro de memórias ainda não lançado que fez um aborto enquanto era namorada do também astro pop Justin Timberlake, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, mostraram trechos publicados nesta terça-feira na revista People.

Spears, de 41 anos, lembrou em sua autobiografia, "The Woman in Me", que a gravidez "foi uma surpresa", e que ela queria ter o bebê, mas concordou em fazer um aborto por insistência de Timberlake.

"Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos", escreveu Spears. "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens."

Caso a decisão tivesse sido apenas dela, Spears escreveu: "Eu nunca teria feito isso. E, no entanto, Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai". Ela descreveu o episódio como "uma das coisas mais agonizantes que já experimentei na minha vida".

Representantes de Timberlake, de 42 anos, não responderam imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.

Timberlake e Spears, que se conheceram quando eram jovens membros do elenco do programa de televisão "The Mickey Mouse Club", namoraram cerca de três anos no final da adolescência e início dos 20 anos, e viraram sensações dos tablóides, antes de se separarem de maneira abrupta em 2002.

Spears era incansavelmente questionada pela imprensa sobre sua virgindade, enquanto Timberlake disse ter dormido com ela. Depois escreveu a música "Cry Me a River", na qual insinuava que ela havia sido infiel a ele.

Em 2021, após um documentário de TV sobre Spears que incluía um trecho sobre como foi a cantora foi criticada pela mídia quando o relacionamento deles terminou, Timberlake pediu desculpas publicamente nas redes sociais, dizendo que havia "falhado" com ela.

Spears tornou-se mãe de dois filhos, agora com 18 e 17 anos, com seu segundo marido, Kevin Federline, um cantor e ex-dançarino com quem foi casada por dois anos.

Em abril de 2022, Spears disse que estava esperando um terceiro filho com o então noivo Sam Asghari, mas no mês seguinte ela disse que sofreu um aborto espontâneo. Ela e Asghari se casaram em junho de 2022, mas ele pediu o divórcio 14 meses depois, em agosto deste ano.

O tão aguardado livro de memórias de Spears chega quase dois anos após ela ser libertada de uma tutela de 13 anos determinada por um tribunal, criada e controlada por seu pai, Jamie Spears. O acordo governou a vida pessoal, a carreira e o patrimônio de 60 milhões de dólares da cantora de 2008 até a rescisão, em novembro de 2021.

O título do livro de memórias aparentemente foi tirado de uma frase do livro, na qual Spears diz: "A mulher em mim foi empurrada para baixo por um longo tempo. Eles queriam que eu fosse selvagem no palco, do jeito que me disseram para ser, e para ser um robô o resto do tempo."

O livro tem lançamento previsto para 24 de outubro pela Gallery Books, uma marca da editora Simon and Schuster.

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles)