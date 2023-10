Britney revela que fez aborto em 2002 pois Justin Timberlake 'não estava feliz com gravidez'

Prestes a lançar seu livro de memórias, The Woman In Me, Britney Spears está compartilhando experiências que manteve em segredo por anos.

Em trecho divulgado para a revista People, a artista de 41 anos revelou que engravidou de Justin Timberlake, com quem namorou. Segundo ela, Justin não queria ser pai e, por isso, ela fez um aborto.

"Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava", escreveu Britney. "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens."

"Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixada apenas para mim, eu nunca teria feito isso", completou.

Os dois cantores se separaram em 2002. Britney se tornou mãe de dois filhos, Sean Preston, 18, e Jayden James, 17, com seu segundo marido, Kevin Federline.

Ainda de acordo com a People, os assessores de Timberlake foram procurados, mas não responderam. Segundo o portal Page Six, o cantor estaria preocupado com o lançamento do livro de Britney e o que seria dito sobre ele na obra.

The Woman In Me tem previsão de lançamento no dia 24 de outubro.