Após vexame, Helena desce do salto e tem atitude suspeita com Ísis

No episódio de "Elas por Elas" que vai ao ar nesta quarta-feira (18), Míriam faz chantagem com Sérgio para evitar que ele revele a verdade sobre o nascimento de Giovanni. Renée decide abordar Tony sobre a mudança no comportamento de Edu.

Todos se preparam para o almoço na casa de Lara, criando grandes expectativas. Depois de muita insistência por parte de Cris, Helena decide acompanhar Jonas ao evento, apesar da crise no relacionamento do casal.

Após um episódio constrangedor e ser confrontada pelo filho, Helena pede desculpas a Ísis na frente de Giovanni. Yeda revela a Ísis que Tony tem interesse nela.

Míriam solicita dinheiro a Sérgio para manter o segredo dele. Mesmo com tentativas de reconciliação, Jonas demonstra sua determinação a Pedro, afirmando que vai se separar de Helena. Cris forma uma aliança maligna com Tony para afastar Ísis de Giovanni.