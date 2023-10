Anitta divulga novas cenas quentes com Damiano Davi, vocalista do Måneskin

Anitta, 30, compartilhou no Instagram novas cenas quentes com Damiano David, o vocalista do Måneskin. A brasileira e o italiano aparecem no clipe de 'Mil Veces', que será lançado esta semana.

Quem é Damiano? Ele já cantou no Rock in Rio e adora posar nu

Ambos se beijam, se abraçam e deslizam as mãos sobre o corpo um do outro. Anteriormente, a cantora fez uma enquete em sua rede social perguntando se os fãs queriam mais fotos do clipe. Ela compartilhou uma imagem só dela e depois um com Damiano.

Nos comentários, o vocalista escreveu: "Minha namorada por um dia", causando euforia nos fãs.

Ontem (16), Anitta provocou a curiosidade dos fãs ao postar uma foto em que aparece beijando um rapaz "misterioso" embaixo do chuveiro.

Na Imagem, compartilhada no Instagram o vapor cobriu o rosto de Damiano David, deixando um ar de mistério na imagem.

Os rumores de um possível affair entre Anitta e Damiano surgiram durante o VMA deste ano. Na ocasião, o italiano foi flagrado olhando várias vezes para a brasileira.

Em entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha, Anitta disse estar solteira desde o rápido affair com o ator italiano Simone Susina, em agosto. Na ocasião, ela também explicou por que deixou de se relacionar com brasileiros.