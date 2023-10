Andressa Urach responde se namorado assiste às suas cenas quentes

Andressa Urach esclareceu na noite desta segunda-feira, 16, se o namorado, Sérgio Carvalho, assiste às suas cenas pornográficas.

Não, ele não assiste, mas ele respeita meu trabalho, porque ele me conheceu assim. 'O que os olhos não veem, o coração não sente' Andressa Urach

O casal assumiu o relacionamento há uma semana, por meio das redes sociais. Urach comunicou que não pretende gravar cenas com o namorado. Segundo ela, "ele é muito discreto e não faria um filme adulto".

Ela também contou como conheceu o namorado: "A gente dividiu o mesmo camarote [em uma balada, na zona sul de Porto Alegre]. Fiquei no canto com minhas amigas, aí olhei pra ele no canto, tímido, de barba, e eu amo homem de barba. E ele disse: 'você é o amor da minha vida'".