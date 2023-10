Adm acusa existência de conspiração contra Nadja Pessoa: 'Com certeza'

O social media Júnior Dias, administrador das redes sociais de Nadja Pessoa, conversou com o colunista Chico Barney e com a apresentadora Bárbara Saryne no programa Central Splash, a respeito da participação da influenciadora digital em A Fazenda 2023 (Record).

Júnior negou que sua equipe esteja fortalecendo a vitimização de Nadja nas plataformas digitais da moça e apontou para a existência de uma 'conspiração' contra ela. "Com certeza existe, porque ela subiu do Paiol com a maior porcentagem [de votos], sem a ajuda de ninguém, depois de ter sido dito que não subiria - as pessoas ainda a subestimaram."

Na visão dele, Nadja já se equipara a Rachel Sheherazade como as participantes mais populares da atual temporada do reality. "A torcida da Nadja é muito unida, e sempre foi. Ela nunca esteve sozinha. As pessoas não querem aceitar quem está ali [empatada em popularidade] com a Rachel é a Nadja. O resto é quem está com a Rachel e a torcida dela acolhe."

Júnior também defendeu sua 'pupila' do velho burburinho de que havia sido prejudicada em outro reality show. "As pessoas querem usar [a narrativa de que] a Nadja foi tombada no Ilha Record - mas ela não foi. As pessoas gostam de colocar essa margem na Nadja de que ela se exclui, se isola, para justificar alguma coisa por não gostar dela."