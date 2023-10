A Fazenda: Com medo, Alicia pede ajuda inusitada para a produção

Enquanto cuidava do cavalo Colorado, Alicia ficou preocupada e chamou a produção de A Fazenda 2023 (Record) para ajudá-la. Veja o que aconteceu.

A peoa mostrou preocupação com o animal em decorrência da mudança do tempo, com a possibilidade de chover. No local em que as tarefas estão designadas, a irmã de MC Daniel pediu a orientação da produção sobre como deveria proceder com o trato do cavalo.

Alicia: "Ele não gosta de ficar na chuva. O que eu faço?"

A produção do reality rural respondeu e norteou Alicia a desempenhar a função. Com áudio baixo, mas audível, indicou que a famosa deveria guardar o cavalo, para que não ficasse exposto na chuva.

A Fazenda 2023: Márcia e Alicia cuidam do cavalo Colorado e seguem instruções da produção Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu também auxiliou a peoa, colocando Colorado na Baia. A ex-atleta até brincou com o animal e pediu para que não a mordesse, já que estava a lambendo um pouco antes disso.

