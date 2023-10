Peões criticam jogo de Lucas em A Fazenda 15: 'Malandro, fez curso'

Na madrugada de terça-feira (17) em A Fazenda 2023 (Record), Alicia X, Shay, Yuri, Radamés e Tonzão opinaram sobre o jogo de Lucas e chamaram o militar de "manipulador".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No papo, o grupo insistiu que o ex de Jojo Todynho estudou antes de entrar no reality show.

Radamés: "Ele é malandro! Esse moleque é malandro!"

Yuri: "Ele é malandro, fez curso!"

Shay: "Ele conta os realities que assistiu, lembra das edições que assistiu com 12 anos."

Yuri: "Eu passei uns 10 dias com os amigos dele [fora do programa]. O cara não saiu de casa um dia. Ele ficou o tempo todo em casa estudando reality."

Tonzão: "O que a gente vê nesse jogo? As manipulações sutis. Quem foi o causador disso tudo? Ele, o Lucas... Ele jogou a bomba e saiu."

Ele é rato de reality e faz tudo isso para manipular. Shay

Na conversa, Radamés ainda opinou sobre o jogo de Lucas sem Cariúcha no confinamento: "Eu sinto que ele está perdidinho sem ela. Ele não é mais o centro das atenções."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 3008 votos 1,80% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 1,56% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 3,39% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 3,56% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,66% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,77% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 1,70% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 15,79% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 5,98% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 1,60% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 3,69% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 18,55% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,40% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 3,59% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 3,56% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 4,72% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,99% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 3,59% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 8,11% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3008 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados