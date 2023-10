Black despreza pedido de desculpas de Jenny em A Fazenda 15: 'Maior cena'

Na madrugada desta terça-feira (17) em A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black contou para Alicia X, Kally e Shay sobre o pedido de desculpas que recebeu de Jenny. O ex-BBB deixou claro que não acreditou nas palavras da filha de Gretchen.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na última festa da edição, Jenny acusou Black de machucá-la e agredi-la ao tentar separar uma discussão entre ela e Kally.

Black: "Foi a maior cena, ridícula. De manhã veio falar comigo, pedindo perdão."

Shay: "Sabe por que ela fez isso? Porque está na baia! [...] A partir do momento que ela foi para a baia, ela mudou completamente o comportamento. Está com medo de ser puxada [na roça]."

Black: "Ela começou me atacando, mas quando sentiu que estava passando dos limites, mudou completamente a postura. Gente, foi um negócio incrível!"

Ela precisa de holofotes para pedir desculpas? Ficou dois dias falando mal de mim, me acusando até no programa ao vivo. Me chamando de "opressor de mulheres", falando que eu cresço para cima de pessoas que estão tristes. Cezar Black

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 3008 votos 1,80% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 1,56% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 3,39% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 3,56% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,66% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,77% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 1,70% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 15,79% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 5,98% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 1,60% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 3,69% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 18,55% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,40% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 3,59% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 3,56% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 4,72% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,99% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 3,59% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 8,11% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3008 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu