Mostra Internacional de Cinema de SP 2023: tudo o que você precisa saber

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro de 2023. Fazem parte do circuito 24 salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.

A seleção deste ano conta com 360 filmes de 96 países. Confira a programação no site da Mostra.

Ingressos

A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, pelo site Velox Tickets e na bilheteria.

Veja as opções entre os tíquetes abaixo:

Permanente integral: direito a entradas em diariamente e a qualquer horário e custa R$ 600

Permanente especial: válida para sessões de segunda a sexta-feira até as 17h55, custa R$ 150.

Combo com 40 ingressos (válidos para qualquer sessão): custa R$ 410

Combo com 20 ingressos (válidos para qualquer sessão): custa R$ 250

A troca dos ingressos deve ser feitas pelo aplicativo da Mostra cinco dias antes de cada exibição.

Dez cinemas de São Paulo exibem filmes selecionados pela Mostra com ingressos que custam de R$ 12 a R$ 30.

Há sessões a preços populares, de R$ 2 a R$ 10.

A mostra também conta com exibições gratuitas em cinco locais.

Além disso, plataformas de streaming darão acesso gratuito a títulos selecionados pela curadoria do evento. O Itaú Cultural Play e a Spcine Play vão disponibilizar cinco filmes da Mostra, e o Sesc Digital dará acesso a 10 produções que integram a programação do festival.

Aplicativo

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo disponibiliza um aplicativo para a compra de ingressos, notícias do evento e consulta à programação.

Por meio do aplicativo Mobiload, 20 filmes da seleção terão recurso de acessibilidade.

A 47 Mostra Internacional de Cinema de São Paulo tem um aplicativo oficial para facilitar aos visitantes Imagem: Divulgação

Loja

Um balcão de informações está montado no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que também funciona como loja dos produtos ligados ao evento, como cartazes, bolsas, camisetas e canecas.

Até o dia 18 de outubro, o espaço estará aberto das 12h às 18h. Já de 19 de outubro a 1º de novembro, a Central funcionará de segunda a sábado das 11h às 21h e, aos domingos, das 11h às 20h.

Homenagens

A 47ª Mostra homenageia o cineasta italiano Michelangelo Antonioni. A arte do cartaz é assinada pelo mesmo.

Nascido em 1912, na cidade de Ferrara, Itália, ele foi um diretor, roteirista, editor e pintor. Entre seus filmes mais reconhecidos estão: "Profissão: Repórter" (1975), "Blow-Up - Depois Daquele Beijo" (1966), e os que integram o que ele chamou de "trilogia da incomunicabilidade": "A Aventura" (1960), "A Noite" (1961) e "O Eclipse" (1962).

O evento faz uma retrospectiva que conta com 23 títulos de Antonioni. Serão exibidos curtas e longas, documentários e ficções, realizados entre 1947 e 2004.

Entre os dias 23 de outubro e 17 de novembro, 24 pinturas do artista ganham exposição com entrada franca no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.

Há também a leitura do roteiro Tecnicamente Doce, feita por atores e dirigida pelo cineasta André Ristum.

O festival faz também uma homenagem ao dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, que morreu em julho deste ano. Será exibido o longa-metragem "25" (1977), codirigido com Celso Luccas.

Prêmio Leon Cakoff: será entregue a duas personalidades nesta edição, os cineastas Júlio Bressane e Emir Kusturica.

Mostra itinerante

Pela primeira vez, a Mostra leva parte da seleção de sua 47ª edição ao norte do Brasil. Uma parceria com o Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), em Manaus, exibirá títulos brasileiros e internacionais em três locais do centro da capital amazonense entre os dias 27 e 29 de outubro.

O Sesc levará filmes a dez unidades do interior paulista, de 21 de novembro a 21 de dezembro. Os longas da Mostra serão exibidos nos Sesc Araraquara, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Jundiaí e Campinas.