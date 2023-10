Will Smith diz que revelações de Jada Pinkett sobre casamento 'o acordaram'

As declarações da atriz Jada Pinkett Smith sobre seu casamento com Will Smith foram um choque para muitos fãs do casal. Segundo ela, os dois já estão separados desde 2016, pois estavam "exaustos de tentar". Agora, Will escreveu, para o The New York Times, que as revelações de sua ex-mulher "meio que o acordaram".

Para o ator, Jada "viveu uma vida mais no limite do que imaginava" e que ela é mais "resiliente, inteligente e compassiva do que ele imaginava", segundo o jornal americano.

"Quando você está com alguém há mais da metade da sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala", escreveu Smith. "E você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e belezas sutis."

Já os filhos do casal, Jaden, 25, e Willow, 22, teriam ficado aliviados com a notícia. De acordo com o portal britânico Daily Mail, eles estariam felizes que a verdade foi divulgada, porque passaram os últimos anos "tensos", tendo que mentir em público sobre a relação dos pais.

A atriz detalhou o fim de seu relacionamento com Smith ao divulgar seu livro de memórias, intitulado Worthy, que será lançado no próximo dia 17.